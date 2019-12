Terni: un milione di euro per riaprire il parco di Cardeto

Terni: un milione di euro per riaprire ail parco di Cardeto. Il Consiglio comunale ha votato il progetto esecutivo e due lotti di finanziamento

Il Consiglio Comunale ha confermato, con 23 voti favorevoli e 8 astenuti, il progetto esecutivo per la riqualificazione del Parco B. Galigani nel quartiere Cardeto, già approvato con le sue le varianti, individuando due lotti funzionali d’intervento per il completamento delle opere e dando l’avvio per l’attuazione. Il primo lotto è relativo a lavori di completamento dell’impiantistica sportiva del parco per un importo complessivo stimato di 1.039.402,43 euro finanziati per 900 mila euro attraverso assunzione di un mutuo collegato alla partecipazione al bando Sport Missione Comune e con le somme derivanti dalla riscossione della polizza fidejussoria in seguito alla risoluzione della concessione stipulata con la Società di Progetto Parco Cardeto Srl, per 139.402,43 euro. Per l’iscrizione in bilancio di quest’ultimo importo, con lo stesso atto deliberativo, il consiglio ha disposto apposita variazione. Il secondo lotto individuato riguarda lavori di completamento della palazzina ristorante per 340.494,67 euro. Hanno votato a favore la maggioranza di centrodestra, Uniti per Terni, Il gruppo misto.