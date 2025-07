Perugia, biblioteche comunali: prosegue rassegna “Leggere nella natura”

Prosegue la rassegna di eventi “Leggere nella natura” a cura delle Biblioteche di Perugia.

Domenica 6 luglio dalle 17.00 alle 20.00 in 5 parchi di Perugia il Sistema bibliotecario cittadino invita grandi e piccini ad una festa.

Una festa per far conoscere sempre di più gli eventi che stanno animando parchi e aree verdi della città con giochi, letture, teatro e musica.

L’estate all’insegna dello stare insieme, tra lettura e natura, ha come cornice 5 parchi (Sant’Anna, Chico Mendez, Ferro di Cavallo, Vittime delle Foibe, Castel del Piano) e diverse aree verdi, anche con l’utilizzo del Bibliobus.

È anche l’occasione per festeggiare i risultati finora raggiunti dopo soltanto due settimane: 122 attività con letture ad alta voce, laboratori cognitivi, presentazione di libri e conferenze per i più grandi e attività teatrali, giochi, letture animate e musicate per bambini. Destinati a tutti sono poi i presìdi di lettura ossia punti di prestito libri e di book crossing che consentono di fare la tessera delle biblioteche cittadine, conoscere gli Opac (cataloghi online) e iscriversi a MLOL, il servizio gratuito di biblioteca digitale.

Le tante attività sono state possibili anche grazie alla rete di collaborazioni con le associazioni cittadine che con entusiasmo hanno aderito all’invito del Sistema bibliotecario di Perugia, vincitore di“Città che legge”, il bando del Centro per il libro e la lettura (Cepell) che ha voluto premiare i “progetti esemplari” in grado di coinvolgere biblioteche, istituzioni e associazioni e creare un ecosistema favorevole alla lettura: A.S. Dilettantistica Natura urbana APS, Centro Co.Me.Te, Associazione Vivi il Borgo, CRIS Centro di Ricerca e intervento Sociale, Comunità Capodarco, Coraggio APS, Ecomuseo del Tevere, Filosofi…amo APS, Ponte Solidale, Territorio istruzione Cultura, Volando con le Api bees, Associazione Umbria fumetto, Associazione biologi umbri, Fondazione Centro studi Aldo Capitini, Associazione Palmira Federici di Ripa, Associazioni socio culturali di Castel del Piano e Ferro di Cavallo, Associazione Ginkgo Biloba e il Piedibus del Ben Essere.

In due settimane le 122 attività proposte hanno visto la partecipazione complessivamente di oltre 2.000 tra adulti e bambini: un ottimo risultato che merita giustamente di essere festeggiato.

***

Di seguito il programma del 6 luglio:

• Parco Sant’Anna via dei Filosofi

ore 17.00-20.00 Festa nel Parco. Libri, giochi, letture e poi…

ore 18.00 Summer is Coming letture per ragazzi 13-18 anni con il Rinoceronte Teatro

• Parco Chico Mendez via Cortonese

ore 17.00-20.00 Festa nel Parco. Libri, giochi, letture e poi…

ore 17.00 Juke-books: storie alla carta reading di libri e albi illustrati per bambine e bambini 3-10 anni e famiglie con Michele Volpi LiberBici

• Ferro di Cavallo area verde via Gregorovius

ore 17.00-20.00 Festa nel Parco. Libri, giochi, letture e poi…

ore 17.00 Il libro della giungla laboratorio con Micro Teatro Terra Marique

ore 18.00 Cappuccetto Rosso e il Grande Lupo cattivo? Kamishibai per bambine e bambini con le BiblioComPg

• Parco Vittime delle Foibe via Martiri dei Lager

ore 17.00-20.00 Festa nel Parco. Libri, giochi, letture e poi…

ore 19.00 Juke-books: storie alla carta reading di libri e albi illustrati per bambini 3-10 anni e famiglie con Michele Volpi LiberBici

• Castel del Piano area verde la Meridiana via Luciani

ore 17.00-20.00 Festa nel Parco. Libri, giochi, letture e poi…

ore 17.00 Il Fumettatore costruiamo un fumetto insieme con Tommaso Cordelli per bambine e bambini

ore 18.00 Non mi piacciono i piselli ed altre fantastiche storie letture per bambine e bambini con il Rinoceronte Teatro

Il calendario delle attività in

https://www.comune.perugia.it/evento/bibliotechepg-leggere-nella-natura-calendario-attivita