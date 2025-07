attraverso un’azione coordinata e continua su tutto il territorio di competenza

La direzione aziendale dell’Usl Umbria 1 comunica che è in atto un costante monitoraggio della situazione legata all’emergenza calore su tutto il territorio di competenza, con particolare attenzione alle strutture ospedaliere, ai servizi territoriali e alle condizioni dei lavoratori esposti a temperature elevate.

Ospedali – Per quanto riguarda gli ospedali dell’Usl Umbria 1, è stato verificato che presso le strutture di Città di Castello e Umbertide non si registrano, al momento, particolari criticità né un aumento significativo degli accessi ai Pronto Soccorso. Anche nei reparti di Medicina non si evidenzia un incremento dei ricoveri. Il microclima interno risulta sotto controllo.

Situazione analoga anche negli ospedali di Branca, Assisi, Castiglione del Lago e Media Valle del Tevere, dove non si rilevano aumenti di accessi ai Pronto Soccorso per cause direttamente riconducibili al caldo.

In tutti i Pronto Soccorso dell’Azienda sanitaria è attiva una particolare attenzione nel fornire acqua ai pazienti in attesa, con l’obiettivo di prevenire disidratazione e colpi di calore.

Assistenza territoriale e residenze – Nei sei Distretti dell’Usl Umbria 1 sono stati contattati i pazienti in carico all’Adi (Assistenza domiciliare integrata), che vengono monitorati regolarmente a domicilio. Il personale sanitario ha fornito indicazioni utili per affrontare le alte temperature, con particolare riferimento allo stato di idratazione e al controllo delle temperature ambientali.

Le residenze protette sono state sollecitate a monitorare attentamente lo stato di benessere degli assistiti, con particolare attenzione all’idratazione e al microclima interno. Anche la situazione all’interno degli Ospedali di Comunità è sotto costante osservazione.

Lavoratori esposti e cantieri – Per quanto riguarda i cantieri esterni e le attività in ambito agricolo, è stata disposta l’affissione dell’ordinanza regionale sul rischio calore, che contiene le misure di tutela per i lavoratori esposti agli effetti delle alte temperature. È inoltre in fase di programmazione una serie di interventi straordinari con controlli a campione nei cantieri e nelle aziende agricole, al fine di verificare il rispetto delle misure previste.

Collaborazione con i Comuni – Ogni Comune del territorio ha attivato un Piano calore condiviso con l’Usl Umbria 1, che viene monitorato costantemente per garantire una risposta tempestiva ed efficace all’emergenza.

La direzione aziendale dell’Usl Umbria 1 ribadisce il proprio impegno nel garantire la sicurezza e la salute dei cittadini, dei pazienti e degli operatori, attraverso un’azione coordinata e continua su tutto il territorio di competenza.