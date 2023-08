Tanti i turisti ad Assisi nella settimana di Ferragosto

Boom di visitatori alla Rocca Maggiore e alla Torre del Popolo

Nonostante non sia un agosto da record sono significativi i numeri dei turisti, italiani e stranieri, che in questa settimana di Ferragosto hanno scelto di visitare Assisi e i luoghi francescani.

La città è piena di gente che apprezza la bellezza del grande patrimonio artistico-culturale, e molti scelgono di visitare anche la Rocca Maggiore che, riqualificata dopo i lavori di restauro, ha contato dal 23 giugno, giorno della riapertura, oltre 17 mila ingressi.

Molto attrattiva – riferisce il Comune in una nota – anche la Torre del Popolo che dal primo luglio di quest’anno ad oggi ha accolto quasi 5 mila visitatori che, salendo fino alla Campana delle Laudi, hanno avuto la possibilità di apprezzare un panorama mozzafiato.

Il piazzale delle libertà antistante la Rocca Maggiore si è rivelato una location suggestiva per accogliere concerti con migliaia di spettatori, come è accaduto nelle scorse settimane.

Vincente si è rivelato anche il servizio con navetta elettrica gratuita che, da piazza del Comune, conduce il tour fino alla Rocca Maggiore.

Al fine di decongestionare il traffico e agevolare il grande afflusso di persone previsto, il Comune di Assisi ricorda che anche oggi, sabato, e domani, domenica, è attivo il servizio di navetta gratuita disponibile dalle 10.00 alle 18.00.

La navetta parte dai parcheggi Stazione ferroviaria e Teatro Lyrick, con fermate ai parcheggi Giovanni Paolo II e Piazza Matteotti e passa con fermata in via Protomartiri, nelle immediate vicinanze della Basilica di Santa Maria degli Angeli per poi salire verso il centro storico.

Un servizio sperimentale che, apprezzato da visitatori e cittadini, sarà implementato nei prossimi anni con l’elaborazione del Piano di mobilità sostenibile e in vista degli importanti appuntamenti del Giubileo e dei centenari francescani.