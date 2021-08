Suoni Controvento Narni: Rosario Giuliani e Luciano Biondini e l’omaggio a Ennio Morricone. Anche Levante a Carsulae con una tappa del tour “Dall’Alba al tramonto Live”

Prosegue il cartellone in programma per Suoni Controvento, festival estivo promosso da Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore, in scena in Umbria fino al prossimo 12 settembre.

Il fine settimana inizia domani (28 agosto) alle ore 17.30 nell’Area Archeologica di Carsulae a Terni con la tappa del tour “Dall’Alba al Tramonto Live” di Levante. Il tour segue la pubblicazione del nuovo singolo di Levante, “Dall’alba al tramonto”, una ballad ipnotica che ruota intorno a quelli che comunemente vengono ritenuti “poli opposti”, come appunto, l’alba e il tramonto, il giorno e la notte, l’inizio e la fine, e tutti quegli estremi che in realtà implicano per loro natura una condizione di reciprocità e dipendenza. Una riflessione che si lega necessariamente anche al terzo romanzo di Levante “E questo cuore non mente”, uscito lo scorso mese di giugno per Rizzoli, in cui il lettore segue la protagonista Anita nel suo viaggio introspettivo attraverso un percorso di psicoterapia che parte dalla fine (di una storia d’amore di Anita, in questo caso), per tornare all’inizio, curare l’anima dalle ferite del passato e abbracciare finalmente la scatola nera delle proprie emozioni. Evento in collaborazione con Direzione Generale Musei Umbria e con il Comune di Terni. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Domenica 29 agosto alle ore 09.00 al Ponte di Augusto nel Parco Fluviale di Narni “Libri in cammino”, passeggiata letteraria che vedrà protagonista Eva Toschi. La scrittrice dialogherà con Eugenio Raspi sul suo libro “Per la mia strada. Partire e rinascere in montagna”.

Il libro – Eva ha venticinque anni, si è da poco laureata in Giurisprudenza, ma la legge non è la sua passione. Vive a Roma, con la madre e la nonna, malata di Alzheimer. Le giornate sono confuse, offuscate, il futuro è avvolto da una nebbia e il presente pesa. Si è però, di recente, innamorata. Ma non di una persona fatta di carne e di ossa. Ha scoperto l’arrampicata e ha finalmente capito cosa vuol dire vivere per qualcosa, bruciare per qualcosa. Così, quando la nonna muore improvvisamente, prende la decisione che segnerà la sua vita. Parte, lascia Roma, acquista un vecchio furgone usato – a cui lei dà il nome “Maurone” – e comincia a girovagare per le Alpi, prima da sola e poi accompagnata da Ombra, un cucciolo di cane che l’ha scelta. La montagna ormai è la sua vita. Eva Toschi racconta la sua storia, mette a nudo la sua anima, e parla di solitudine, di paura, di coraggio, di amore. Un libro che racconta quello per cui vale davvero la pena di rischiare. Quello per cui vale la pena di vivere.

Il sentiero: escursione ad anello con partenza dal ponte di Augusto, attraversando le Gole del Nera, il sentiero storico di Porta Pietra e il borgo di Narni. Distanza 6,8 km, dislivello 250 mt. Prenotazione obbligatoria: 375 500 9046 – narni360@gmail.com. Evento in collaborazione con Umbria Libri e Narni 360°. L’evento è parte del progetto “Terrae di Narnia e dell’Umbria Meridionale”, realizzato in collaborazione e con il contributo della Regione Umbria – Assessorato al Turismo.

Dalle ore 15.30 all’ex Ferrovia di Narni Scalo “Avventura e Misteri in Umbria” con l’associazione Roompicapo. Trekking con delitto “Selva oscura”: un tranquillo trekking di divertimento si trasforma nuovamente nel teatro di un misterioso omicidio. Cos’è successo questa volta? Informazioni e prenotazioni 329 5758765/392 5245864 – roompicapo@gmail.com

Alle ore 18.00 al Ponte d’Augusto nel Parco Fluviale del Nera a Narni “Cinema Italia”, omaggio a Ennio Morricone di Rosario Giuliani (sax contralto e soprano) e Luciano Biondini (fisarmonica). Il duo presenterà una selezione di alcuni celebri temi di Morricone allestiti e rivisitati in modo da valorizzarne le splendide melodie e, insieme, da poterli utilizzare come veicolo di improvvisazione. Evento in collaborazione con 11th International Festival Luci della Ribalta (organizzato da Associazione Mozart Italia sede di Terni), Associazione Corsa all’Anello di Narni e Comune di Narni. L’evento è parte del progetto “Terrae di Narnia e dell’Umbria Meridionale”, realizzato in collaborazione e con il contributo della Regione Umbria – Assessorato al Turismo. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV.