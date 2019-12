Nasce il biglietto integrato Cascata-Narni Sotterranea. Assessore Giuli: “Un primo tassello di una promozione turistica e territoriale integrata”

In giunta è stata approvata la delibera di Integrazione promozionale dei Poli turistico territoriali Cascata delle Marmore – Narni Sotterranea che istituisce dalle prossime settimane un biglietto integrato tra i due siti. L’iniziativa, frutto di un accordo tra i due Comuni, consentirà ai visitatori di avere uno sconto sul biglietto: la tariffa Integrata per la visita dei due poli turistici sarà pari a 11 euro (visita Narni Sotterranea € 5,00; visita Cascata delle Marmore € 6,00) a fronte dei 16 euro complessivi per l’acquisto di ogni singolo biglietto.