Narni: i dati sullo sportello ascolto

Ha superato quota 100 il numero di persone che si sono rivolte nell’ultimo anno allo sportello “AscoltiamoCi” promosso da Usl 2 e Comune di Narni. Lo riferisce l’assessora alle politiche sociali, Silvia Tiberti, che traccia il bilancio dell’attività e spiega le prospettive per il futuro.

Sempre la Tiberti spiega poi che

“l’obiettivo è di lavorare su tutta la popolazione e non solo su chi ha già sviluppato una problematica significativa, ma soprattutto promuovere la rete di relazioni che abbiamo creato in questi anni. Una rete – sottolinea – che vede coinvolti non solo i servizi sanitari ma tutte le istituzioni e le associazioni di volontariato presenti sul territorio. Questo ci permette – specifica – di mettere insieme ognuno le proprie risorse e offrire alla complessità dei bisogni dei cittadini delle risposte in un’ottica di politica di prevenzione e di promozione del benessere della qualità della vita e della nostra comunità”.