Sono nove i Comuni Ricicloni dell’Umbria

Legambiente: ‘Preoccupa la qualità della raccolta dell’umido’

Presentato al Teatro Mengoni di Magione il Rapporto Comuni Ricicloni 2023, che in Umbria sono nove (erano dieci nel 2022 e 17 nel 2019), uno in meno rispetto allo scorso anno – spiega Legambiente – per via del “sempre più preoccupante peggioramento nella qualità della raccolta dell’umido di diversi centri, e malgrado i criteri siano stati leggermente modificati e resi meno restrittivi”.

Dal dossier realizzato da Legambiente Umbria, su dati 2022 certificati dall’Arpa, emerge un’analisi dei numeri, quantitativa e qualitativa, relativa alla raccolta differenziata nella regione.

Il Rapporto è strettamente connesso ai temi dell’economia del riciclo, pertanto è stato inserito all’interno dell’annuale EcoForum dell’economia circolare.

L’associazione ambientalista ritiene che “il nuovo piano regionale di gestione integrata dei rifiuti umbro sia troppo sbilanciato sull’incenerimento e ancora una volta poco concentrato sulle possibili azioni concrete legate alla riduzione dei rifiuti, al riuso e al miglioramento della qualità delle raccolte finalizzate al riciclo.