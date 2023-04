Sono 22.954 gli imprenditori “digitali” umbri

delle aziende possono accedere, scaricare e condividere (anche in mobilità e senza alcun costo) i documenti ufficiali della propria impresa, presenti nel Registro delle imprese: atto costitutivo, statuto, bilanci, planimetrie degli immobili aziendali, visure, asseverazioni e tanti altri ancora.

Il 18,3% di chi è in impresa.italia.it ha un’azienda femminile

Sono 22.954 gli imprenditori umbri che hanno aderito a impresa.italia.it, il servizio della Camera di commercio – realizzato da InfoCamere – con cui i titolari e legali rappresentanti delle aziende possono accedere, scaricare e condividere (anche in mobilità e senza alcun costo) i documenti ufficiali della propria impresa, presenti nel Registro delle imprese: atto costitutivo, statuto, bilanci, planimetrie degli immobili aziendali, visure, asseverazioni e tanti altri ancora.

Grazie al servizio, in Italia gli imprenditori che lo usano (circa due milioni) hanno potuto scaricare fino ad oggi – senza alcun costo – 7,4 milioni di documenti ufficiali delle proprie aziende, completamente dematerializzati.

“Grazie alla ‘digital transformation’ possono effettuare un balzo in termini di competitività e di accesso a nuovi mercati, aumentando in modo decisivo la produttività orientandosi alla crescita”.

Dei 22.954 imprenditori umbri che hanno aderito a impresa.italia.it il 18,3% guida un’impresa femminile, il 15,1% è artigiano, il 6,4% è rappresentante di un’impresa under 35, il 5,6% è straniero.

Quanto ai primi cinque settori di operatività, il 6,1% opera nella “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, il 3,6% nella “locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)”, il 2,9% nelle “coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi”, il 2,5% nella “ristorazione con somministrazione”, il 2% nella “installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)”. Impresa.italia.it è oggi una web-app disponibile all’indirizzo impresa.italia.it e nel 2023 è attesa la versione scaricabile dai principali app store.