Settimana della lingua italiana nel mondo: il programma della Stranieri. Il tema di questa ventesima edizione è: “L’italiano tra parola ed immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti”

Dal 19 al 25 ottobre prossimi si svolgerà in Italia e all’estero la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, iniziativa promossa dal MAECI e dall’Accademia della Crusca, giunta quest’anno alla sua ventesima edizione.

L’evento coinvolgerà tutte le istituzioni che nei cinque continenti si dedicano all’insegnamento e alla promozione della nostra lingua e della nostra cultura in tutte le loro declinazioni. Scuole, università, istituti di cultura, associazioni pubbliche e private legate all’italiano, e naturalmente le nostre sedi diplomatiche nel mondo, organizzeranno iniziative su: “L’italiano tra parola ed immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti”, tema dell’edizione 2020.

Come ogni anno l’Università per Stranieri di Perugia partecipa all’iniziativa, e nell’arco di tutta la settimana della manifestazione ha organizzato incontri e conferenze sul tema del rapporto tra lingua e immagine, coinvolgendo alcuni dei protagonisti del settore, tra disegnatori, fumettisti e writers, insieme alla Biblioteca delle Nuvole, una delle maggiori biblioteche specializzate in fumettistica del territorio italiano.

Le conferenze tratteranno il rapporto tra fumetto, grafica e immagine con i molteplici aspetti della lingua e cultura del nostro paese: dal cinema alla letteratura, dalla musica al teatro.

Esponenti del mondo dell’immagine dialogheranno con alcuni docenti della Stranieri nel tentativo di mettere a fuoco gli elementi di confine e d’interazione tra il mondo della parola (italiana) e quello del “disegno” ed offrire stimoli per il più efficace impiego del ‘visivo’ nell’insegnamento della lingua italiana.

L’iniziativa è rivolta non solo agli studenti d’italiano e ai loro docenti, ma a tutti coloro che hanno amore per la nostra lingua o che ne fanno strumento di lavoro.

Circa 10.000 sono state, dal marzo di quest’anno, le persone che in Italia e all’estero hanno seguito gli eventi culturali proposti in streaming dall’Università per Stranieri di Perugia sulla sua piattaforma YouTube.

Ed anche gli eventi in programma nell’ambito della Settimana della Lingua Italiana nel mondo potranno essere seguiti in streaming sul canale YouTube dell’Università per Stranieri di Perugia: www.youtube.com/user/unistrapg

LEGGI QUI IL PROGRAMMA