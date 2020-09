Università per Stranieri: al via il master in ‘Didattica dell’Italiano’. Un percorso di studio e tirocinio per coloro che intendono formarsi nella didattica dell’italiano a stranieri

Giunto alla sua 17° edizione, il master in didattica dell’italiano come lingua non materna mantiene negli anni un alto tasso di domanda formativa, configurandosi come uno dei più accreditati percorsi post laurea nell’ambito dell’insegnamento della lingua italiana a stranieri.

Aperto a laureati di qualsiasi ambito disciplinare, il corso prevede un totale di 1500 ore di formazione, corrispondenti a 60 Crediti Formativi Universitari, per una durata di circa 9 mesi, di cui 7 a distanza e circa 2 in presenza (o anch’essi a distanza se lo stato di allerta sanitaria dovesse perdurare).

Il principale obiettivo formativo del Master è quello di specializzare laureati italiani e stranieri – operanti sia nel nostro paese che all’estero – nell’insegnamento dell’italiano a studenti di altra lingua madre, nonché di formare il personale docente di qualsiasi area disciplinare a svolgere il proprio lavoro in ambiti connotati da forte multiculturalità e plurilinguismo.

Al Master, che si svolgerà dal novembre 2020 al luglio 2021, sono ammessi un massimo di 50 partecipanti.

Per presentare la domanda di ammissione è necessario essere in possesso del diploma di Laurea triennale di nuovo ordinamento o quadriennale, oppure di un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equivalente.

Ai candidati stranieri è inoltre richiesto il possesso di una certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello B2, ma sono esonerati dal presentarla coloro che hanno conseguito una laurea in Italia, coloro che posseggano un diploma di laurea estera con tre anni di studio dell’italiano e chi ha un titolo di Dottorato conseguito in Italia.

Vi sono in palio, inoltre, 6 borse di studio a parziale copertura della quota di iscrizione.

Le domande di ammissione al Master dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la procedura online entro e non oltre le ore 12 di lunedì 28 settembre 2020.

Il master ha ricevuto il Label Europeo da parte dell’Agenzia Nazionale LLP Leonardo da Vinci. Tale riconoscimento viene assegnato ai progetti più innovativi realizzati nell’ambito della formazione linguistica nel settore professionale.