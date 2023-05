Borgo Band arriva a Torgiano nel fine settimana

Il concerto è in programma alle ore 19 in piazza Ciro Scarponi

Torgiano, 5 maggio 2023 – La musica di “Borgo Band, quando la banda passò” fa tappa a Torgiano sabato 6 maggio alle ore 19 in piazza Ciro Scarponi. Ad esibirsi l’associazione musicale Ciro Scarponi Torgiano, diretta da Roberto Chioccoloni e Eleonora Bastianelli. Borgo Band, rassegna ideata, organizzata e realizzata da vivoumbria.it provvederà, come sempre ad ogni tappa, anche ad una coreografica illuminazione di alcuni scorci suggestivi del borgo. A Torgiano sarà possibile ammirare le illuminazioni del video mapping in piazza Baglioni sia sabato, sia la sera successiva.

L’associazione musicale Ciro Scarponi Torgiano è stata costituita nel 2013 a Torgiano per iniziativa dell’amministrazione comunale e ha sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 25. E’ apartitica, aconfessionale, si fonda sull’operato gratuito e volontario dei soci, non ha scopo di lucro e si propone come primo obiettivo la ricostituzione della banda cittadina ed il suo buon funzionamento nonché: di organizzare e gestire l’attività della banda, le attività didattiche e di prova e quelle concertistiche; di favorire la partecipazione e l’integrazione dei giovani alla vita sociale; di promuovere la diffusione della cultura musicale; di partecipare, con la Banda e/o altre formazioni, a manifestazioni di interesse collettivo come feste paesane, cerimonie e ricorrenze civili o religiose ed eventi di ogni genere; di organizzare e partecipare a concerti, saggi, seminari, conferenze, concorsi, scambi culturali e altre manifestazioni musicali a carattere locale e non.

Ben 31 sono gli elementi che compongono la banda e che daranno vita al concerto: Paola Codini (ottavino); Elisa Bazzucchi e Camelia Cecchetti (flauto); Roberto Castellani, Marco Moretti, Spaccini Gabriele, Elena Cambiotti, Sabrina Ciofetti, Nikolò Hasa, Franco Staccioli, Emanuela Sinigaglia, Giacomo Margaritelli (clarinetto); Alessandro Fiorucci, Mirco Marri, Franco Palazzoli (A. sax); Carlo Calderozzi, Filippo Rossi, Adriano Zolfaccio (T. sax); Maurizio Chiaraluce (corni); Riccardo Fioroni, Maurizio Giorgetti, Alberto Pagnottini, Fabrizio Calistroni (tromba); Diego Lipparoni (trombone), Giorgio Faina (Euphonium); Antonio Emanueli e Francesco Grelli (tuba); Renzo Bottoni, Luca Schippa e Li Chao (percussioni), Fabio Bestiaccia (batteria).

Gli altri concerti di Borgo Band, tutti preceduti da installazioni di luci e video mapping, si terranno sabato 27 maggio a Pretola; sabato 3 giugno a Compignano; sabato 10 giugno a San Venanzo; sabato 17 giugno a Pila. Concerto finale a Terni l’1 luglio dedicato a Cesi in relazione all’ingente investimento che la Regione Umbria ha deciso di destinare per la rinascita di borgo.