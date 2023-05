La presidente Tesei e il capogruppo Lega Pastorelli hanno ricevuto le campionesse di pugilato

“Insieme alla Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei abbiamo ricevuto a Palazzo Donini la campionessa del mondo di pugilato Irma Testa, la medaglia d’argento Sirine Charaabi e la campionessa d’Europa Under 22 Giordana Sorrentino”. A intervenire è il capogruppo della Lega Umbria Stefano Pastorelli. Le atlete azzurre plurimedagliate, che si allenano al Centro Federale di Assisi, sono state accompagnate da Franco Falcinelli presidente onorario Fpi, da Roberto Cammarelle responsabile FFOO e da Riccardo D’Andrea Tecnico della Nazionale Italiana. “Rivolgo a queste giovani campionesse le mie più sincere congratulazioni – dice Pastorelli – per questi risultati raggiunti che riempiono tutti gli umbri di soddisfazione e orgoglio e che danno lustro al nostro territorio. La Regione, come specificato dalla presidente Tesei, continuerà a sostenere il mondo del pugilato e dello sport in generale. E’ giusto dare importanza a queste atlete che rappresentano un esempio di tenacia, grinta e di grande motivazione sportiva. Sono riuscite a raggiungere traguardi di altissimo livello a conferma del fatto che quando si lavora con costanza e impegno i risultati arrivano. Rivolgo loro un grande bocca al lupo – conclude Pastorelli – per le sfide future che le attendono”.