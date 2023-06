Gran finale per Borgo Band con un concerto a Perugia

Quasi 50 musicisti si esibiranno sabato 1 luglio (ore 21) al Chiostro di San Fiorenzo

“Borgo Band, quando la banda passò”, la rassegna itinerante nei borghi umbri al ritmo delle bande musicali ideata e realizzata dalla testata on line vivoumbria.it, è arrivata al gran finale. A Perugia, sabato primo luglio (alle ore 21) al Chiostro di San Fiorenzo in via della Viola, con la collaborazione di Cinegatti-Cinema Méliès, si svolgerà il concerto finale con una rappresentanza delle bande dei borghi e degli allievi della musica da banda del “Conservatorio Morlacchi” diretti dal direttore artistico di Borgo Band, il maestro Paolo Ciacci.

Per l’occasione Borgo Band e Vivo Umbria offriranno l’esecuzione di una esclusiva della musica per banda: si tratta de “La Dinamica” di Rocco Cristiano, all’epoca direttore del Corpo di Musica Comunale di Terni, che è una classica marcia sinfonica, genere originario della composizione bandistica italiana, sia popolare che concertistica. L’autore, che operò molto in Umbria e nel ternano, la scrisse negli anni ’40 del secolo scorso, a esaltare le caratteristiche della gente della conca, cioè l’operosità e l’industriosità, che ne hanno connotato la storia. Da qui l’originale titolo, che ne riassume il concetto.

Ecco i protagonisti del concerto: Eleonora Taccucci, Francesco Camporotondo e Riccardo Nanni corno; Bernardo Mencacci, Marco Moretti, Carmine Del Canto, Gabriele Spaccini, Giammarco Santoni, Giovanni Tanzarella, Luis Insulza, Angelo Benedetti, Thomas Di Erasmo, Andrea Bartoccioli clarinetto; Adriano Pimpolari, Alessia Donatelli e Emanuele Ragni eufonio; Alice Morosi, Asia Martoccia, Elisabetta Rea e Eleonora Bastianelli flauto; Ambra Innocenti flauto\ottavino; G. Luigi Barzellotti, Li Chao, Riccardo Mostarda e Sebastian Garofalo percussioni; Fabio Lombrici, Leonardo Marini, Maurizio Chiappara, Andrea Cruciani, Lorenzo Ronti, Marco Merlini, Simone Cojocaru e Cristian Torzuoli e Catia Bertolini sax; Fausto Vargas, Ilaria Taccucci, Pietro Cecere, Simone Vagnarelli tromba; Bruno Mancuso e Sofia Pieretti tromba e flicorno; Alberto Pagnottini, Lorenzo Rosati, Roberto Bianchi e Sara Bellanca trombone; Roberto Chioccoloni tuba.