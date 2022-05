Incontro questore di Perugia-console onorario di Francia

Al fine di rafforzare i rapporti di collaborazione

Il questore della provincia di Perugia, Giuseppe Bellassai, ha incontrato il console onorario di Francia in Umbria, Gabriele Galatioto.

La visita del console – spiega la questura – è stata l’occasione per un incontro conoscitivo tra i due rappresentanti istituzionali al fine di rafforzare i rapporti di collaborazione tra la polizia di Stato e il consolato di Francia a Perugia.

Nel corso del colloquio, il console Galatioto ha ringraziato il questore Bellassai e tutto il personale della polizia di Stato per l’impegno profuso durante i servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti in occasione delle consultazioni elettorali francesi che si sono tenute il 10 aprile, per il primo turno e il 24 aprile, per il secondo turno. In Italia sono state 11 le città sede di un seggio elettorale, tra le quali Perugia. Per assicurare l’esercizio del diritto di voto di 1.100 cittadini francesi residenti nelle regioni Umbria e Marche, nonché nella Repubblica di San Marino, era stato allestito un seggio presso la sede dell’Agenzia consolare di via Baldeschi a Perugia. La sicurezza delle operazioni di voto è stata garantita tramite degli appositi servizi, coordinati da un funzionario della questura, che hanno visti impiegati, oltre al personale della polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza.