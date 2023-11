PuntoZero CRAS assegnataria per oltre 500mila euro

Provenienti dal Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi

PuntoZero Scarl, come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è risultata assegnataria della ripartizione delle risorse del “Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori iscritti nell’apposito elenco istituito nell’ambito dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti”, per una somma di oltre 500mila euro.

“Il risultato – ha dichiarato l’Assessore regionale alla Salute, Luca Coletto – è frutto di un attento lavoro che Puntozero sta portando avanti riconosciuto, anche attraverso l’assegnazione di queste risorse, a livello nazionale. Vorrei sottolineare – ha aggiunto l’assessore – che l’attività di PuntoZero, con l’attivazione di gare regionali, ci permette importanti risparmi a beneficio del fondo sanitario e quindi delle prestazioni da erogare ai cittadini”.

L’Amministratore unico di PuntoZero, Giancarlo Bizzarri, ha espresso soddisfazione per l’importante risultato raggiunto che è un ulteriore passo in avanti verso una centralizzazione strutturale degli acquisti a livello regionale. L’Amministratore si è complimentato con tutti i dipendenti dell’Area CRAS (Centro Regionale di Acquisto per la Sanità) di PuntoZero.