Coletto: “Vaccinazione con terza dose fondamentale”

“Per proteggersi dal rischio del contagio”

In queste ore la Regione Umbria sta inviando ai cittadini con più di 40 anni e ad altre categorie “target” un messaggio per invitare coloro che hanno completato il ciclo vaccinale da sei mesi a prenotarsi, tempestivamente e senza procrastinazioni, per la terza dose di vaccino anti-Covid: lo rende noto l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, rinnovando il messaggio dell’importanza della vaccinazione con terza dose, anche alla luce del fatto che dopo sei mesi la protezione dal contagio dal 95 per cento cala all’82 per cento.

A tal fine la Regione, oltre ai Punti vaccinali territoriali, ha stabilito che la terza dose potrà essere somministrata dai medici di medicina generale e nelle farmacie.

Inoltre, il Comitato tecnico-scientifico, insieme al Nucleo epidemiologico, ha convenuto di avviare, a partire dal 22 novembre, la somministrazione della terza dose a tutti gli “over 40” che hanno completato il ciclo vaccinale con due dosi da almeno sei mesi come raccomandato dalla Struttura commissariale nazionale, e anche a tutti i soggetti che lavorano nelle strutture sociosanitarie e sanitarie.