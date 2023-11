Sviluppo rurale: in arrivo ulteriori 17 milioni di euro

A favore delle imprese agricole umbre

In arrivo ulteriori pagamenti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014/2022 e sul Complemento di Sviluppo Rurale per l’Umbria (CSR) 2023/2027 per un totale di oltre 17 milioni di euro.

L’Organismo Pagatore AGEA, con propri decreti, ha disposto ulteriori pagamenti a favore delle imprese agricole umbre che già lo scorso 24 novembre avevano ricevuto la notizia del pagamento per oltre 8,3 milioni per gli interventi “a superficie” del CSR per l’Umbria 2023/2027.

“Nei prossimi giorni – sottolinea l’Assessore regionale all’Agricoltura, Roberto Morroni – gli agricoltori umbri riceveranno 17.270.781,92 euro a copertura sia delle domande di sostegno presentate a valere sulla programmazione 2014/2022 (PSR Umbria) che di quelle presentate sulla nuova programmazione 2023/2027 (CSR per l’Umbria)”.

“Una notizia importante – afferma l’Assessore Morroni – che ci rende fieri del lavoro svolto e che offre liquidità alle imprese e opportunità concrete all’agricoltura umbra”.

“I pagamenti in arrivo – specifica l’Autorità di Gestione, Franco Garofalo – riguardano principalmente investimenti per la competitività delle imprese agricole e agroalimentari, per le aziende biologiche e per i sistemi di qualità (SQPNI), per i giovani agricoltori e per lo sviluppo locale del LEADER”.