Pubblica sicurezza e sicurezza stradale, sì alla mozione per aumentare l’organico

È stata approvata all’unanimità la mozione a firma della consigliera regionale Manuela Puletti che chiede un impegno da parte della giunta ad attivare nelle sedi istituzionali, che ritiene opportune, tutte le interlocuzioni necessarie affinché venga aumentato l’organico da assegnare alla stradale e ai commissariati di polizia della regione. In questo modo vengono recepite le richieste che il Siap (Sindacato italiano appartenenti Polizia) regionale e provinciale di Perugia, lo scorso maggio, hanno presentato alla consigliera della Lega.

“Ringraziamo ovviamente la consigliera Puletti per aver portato a casa il risultato – fanno sapere tramite una nota stampa il segretario regionale e vicesegretario del Siap Umbria, rispettivamente Vincenzo D’acciò e Italo Tardioli –. È necessario coprire il fabbisogno necessario per poter garantire le funzioni, i servizi e i controlli sulle arterie, affinché il numero di agenti e sovraintendenti in servizio in Umbria raggiunga un livello sufficientemente necessario all’adempimento delle funzioni assegnate”.