Prosegue l’Estate a Cascia, gli eventi all’insegna del divertimento

Il cartellone organizzato dall’amministrazione comunale in scena fino a settembre – Venerdì 4 agosto La lirica sotto le stelle. Si prosegue con teatro e animazione per bambini

Con ‘La lirica sotto le stelle’ prosegue l’Estate a Cascia, il cartellone di eventi organizzato dall’amministrazione comunale con la collaborazione della Proloco Cascia Roccaporena, in scena fino a settembre con tanti appuntamenti gratuiti e aperti a tutti. Venerdì 4 agosto alle 21 in piazza Aldo Moro ci sarà, dunque, il suggestivo concerto, organizzato dal Teatro lirico di Spoleto ‘A. Belli’ in collaborazione con la Corale Santa Rita, in cui cantanti lirici proporranno un repertorio classico.

Il programma prosegue sabato 5 agosto alle 21 in piazza Garibaldi con ‘È arriatu mi cugginu’ proposto dalla Nuova compagnia teatrale Città di Terni, una commedia teatrale brillante in due atti di Maurizio Gironi, per la regia di Graziano Faina.

Dal teatro alla musica, domenica 6 agosto, alle 21, con la seconda edizione di Junior party in Piazzale san Francesco, spettacolo divertente per bambini e ragazzi con animazione, giochi e intrattenimento.

Mercoledì 9 agosto alle 20, sempre in Piazzale san Francesco, sarà poi celebrato il 25esimo anniversario dell’associazione Oasi onlus, realtà del territorio che si rivolge ai più deboli e che svolge un’importante funzione di aggregazione e supporto.