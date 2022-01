Presidente regione autonoma di Treno riceve una busta con proiettili, solidarietà da Donatella Tesei

“Stiamo vivendo un particolare e complesso momento di tensione sociale, ma questo non può e non deve sfociare in minacce e gesti intimidatori”.

È quanto ha affermato la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in merito alle busta, contenente dei proiettili, indirizzata al Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

“I governatori – ha continuato – sono quotidianamente in prima linea, ancor di più in questi lunghi mesi di gestione dell’emergenza pandemica. Le scelte che siamo chiamati a fare non sempre sono semplici, ma hanno come unico obiettivo la tutela della salute dei nostri concittadini e del bene comune. Esprimere il dissenso fa parte della democrazia, ma gli atti intimidatori e di violenza ne sono profondi nemici. Sono certa – conclude – che il Presidente Fugatti, a cui va tutta la mia solidarietà, continuerà nel suo compito con lo stesso equilibrio e dedizione sempre dimostrati”.