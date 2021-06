2 giugno: “Oggi come allora avere la forza per rialzarsi e guardare con fiducia al futuro”

È quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in occasione della ricorrenza del 2 Giugno, Festa della Repubblica, che l’ha vista partecipare alle celebrazioni che si sono svolte oggi a Perugia. Per la presidente Tesei la data del 2 Giugno

“ricorda il referendum con cui il Paese scelse di essere una Repubblica, che ci fa rivivere il giorno in cui si votò per eleggere l’Assemblea Costituente e che, non va dimenticato, vide per la prima volta le donne poter esercitare il loro diritto di voto. Anche per questo aspetto, il 2 e 3 giugno, prime votazioni italiane a suffragio universale, segnarono un decisivo ineluttabile passo verso la democrazia e il riconoscimento dei diritti. In quel momento il Paese attraversava sì un periodo storico difficile, ma intriso di volontà e prospettive di rinascita, un periodo in cui gli italiani si rialzarono e ricostruirono una nuova Italia. Guardando le nostre radici, quelle che ci ricordano chi siamo e qual è la nostra strada, dobbiamo oggi, come allora, avere la forza di rialzarci e, sentendosi parte di una comunità, così come allora riuscire ad affrontare le asperità odierne proiettandoci con fiducia verso il futuro. In questa giornata, nonostante sia priva delle consuete sfilate e con le cerimonie ridotte al minimo, auguro a tutti voi una buona Festa del 2 Giugno”.