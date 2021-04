Tesei: “Siamo in grado fare più dosi vaccino di quelle che abbiamo”

Intanto, un team sanitario dell’Esercito “supporterà i medici umbri a traghettare la popolazione fuori dalla pandemia”, in particolare per sostenere la campagna vaccinale contro il Covid. Lo ha annunciato l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto.

“Da ieri – ha detto l’assessore Coletto – in Umbria è operativo un team dell’Esercito, composto da un ufficiale medico e due sottufficiali infermieri che saranno impegnati a sostegno della campagna vaccinale e quindi, al momento, per vaccinare i soggetti fragili e vulnerabili e gli over 80. Oggi i militari hanno collaborato con il team vaccinale di Spoleto, mentre dal 16 aprile, non appena arriveranno i vaccini, saranno operativi in Valnerina. Voglio ringraziare il generale Figliuolo per avere compreso le esigenze prospettate dalle Regioni. L’Umbria, con un’alta percentuale di persone anziane e con una particolare orografia di alcuni centri che rende più difficoltosi gli spostamenti, aveva manifestato la necessità di essere sostenuta anche dai professionisti sanitari dell’Esercito per dare impulso alla campagna vaccinale e superare così in tempi brevi la crisi sanitaria e, di conseguenza, per favorire la ripartenza dell’attività economica e turistica. Per far sì che ciò si avveri è indispensabile la garanzia sul rispetto delle consegne dei vaccini. Diversamente non è possibile rispettare la programmazione regionale”.