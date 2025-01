Scomparsa Cesaretti, il cordoglio di Tesei (Lega)

“La scomparsa di Ernesto Cesaretti lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia, alla quale mi stringo con affetto nel dolore, ma in tutta la nostra comunità. Ha sempre messo al servizio dell’Umbria le sue competenze e professionalità, oltre che la sua profonda umanità. Con lungimiranza e tenacia è stato una spinta propulsiva importante per lo sviluppo dell’Umbria in ogni settore, dall’impresa alla cultura. Da imprenditore assennato ha guidato l’azienda di famiglia e l’ha portata ben oltre i confini nazionali, è riuscito a essere una guida sicura per Confindustria ed è stato anche Presidente di Sase. In questi anni abbiamo collaborato fattivamente, sempre in sintonia e unità di intenti, con un unico obiettivo comune: dare al nostro territorio occasioni di crescita e di sviluppo. Non ha mai smesso di essere al servizio della nostra terra e il suo esempio continuerà a guidare il lavoro di chiunque abbia a cuore il futuro dell’Umbria”.

Così in una nota il Consigliere Regionale della Lega Donatella Tesei