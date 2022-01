Umbria: Enel e Vigili del fuoco rafforzano la collaborazione per la sicurezza e l’ambiente

La società elettrica e il Dipartimento siglano un protocollo d’intesa che sviluppa ulteriormente attività ed azioni congiunte per la salvaguardia degli operatori impegnati sul campo

Il Direttore Enel Italia Nicola Lanzetta e il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile Laura Lega hanno firmato un protocollo d’intesa che mira a rafforzare la collaborazione per la tutela della sicurezza degli operatori in prima linea e a migliorare l’operatività nelle rispettive sfere di competenza.

L’obiettivo dell’accordo è lavorare in aree tematiche di comune interesse in cui sviluppare piani d’azione congiunti idonei a prevenire e a gestire al meglio situazioni di emergenza, potenziali scenari di rischio e possibili calamità naturali. Il protocollo riguarderà tutto il territorio nazionale, comprese le rispettive zone di operatività del Gruppo Enel e dei Vigili del Fuoco in Umbria.

L’approccio collaborativo connoterà ogni aspetto dell’intesa, dalla pianificazione delle azioni da intraprendere alla loro attuazione, fino alla divulgazione delle buone pratiche di condivisione messe in atto dalle due parti. Oltre allo studio e all’attuazione di attività condivise, il Protocollo dà particolare rilevanza alla formazione sulla sicurezza rispetto al rischio elettrico, nella consapevolezza che la difesa del territorio debba sempre essere accompagnata dalla salvaguardia degli operatori: un impegno in continuità con le esercitazioni congiunte già effettuate negli ultimi anni su come operare nei pressi di infrastrutture e linee elettriche e che nell’accordo trova ulteriore forza con nuove attività di approfondimento.

Nello specifico, le aree di comune interesse individuate dal Protocollo riguardano l’ottimizzazione delle procedure e della comunicazione sia in condizioni ordinarie che di emergenza, la definizione di linee guida per interventi su impianti eolici, l’approfondimento di soluzioni di efficienza energetica e mobilità elettrica per le sedi dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio nazionale, il coordinamento nella movimentazione di mezzi e personale durante le calamità naturali, la sinergia nelle azioni di prevenzione degli incendi boschivi, la pianificazione di attività di formazione ed esercitazioni, il rafforzamento dei rapporti tra Enel e le articolazioni territoriali del Dipartimento, il coordinamento dei flussi informativi.

“Con questo Protocollo – ha dichiarato Nicola Lanzetta, direttore di Enel Italia – si consolida ulteriormente un rapporto di collaborazione che mette al centro la tutela del territorio e la salvaguardia di chi, ogni giorno, lavora per difenderlo. Un coordinamento più stretto con i Vigili del Fuoco permetterà di fornire risposte ancora più rapide ed efficaci, rafforzando la presenza capillare in tutta Italia e della vicinanza alle comunità locali e alle loro esigenze.” “Il quadro delineato nel PNRR – ha commentato Laura Lega, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile – punta a potenziare e aumentare le infrastrutture elettriche del nostro paese a favore della decarbonizzazione e del rinnovo delle flotte di automezzi. Un progetto così ambizioso necessita della partecipazione non solo di attori pubblici ma anche di importanti realtà private e l’accordo sottoscritto si inserisce in un importante segmento in cui il coordinamento e la condivisione delle informazioni e delle procedure certamente integrerà una sempre maggiore consapevolezza funzionale al raggiungimento dei migliori livelli di efficacia ed operatività, dalle fasi di pianificazione e preparazione a quella di risposta e recupero.”

Enel è una multinazionale dell’energia e un player integrato leader nei mercati globali dell’energia e delle rinnovabili. È la più grande utility europea per EBITDA ordinario, ed è presente in oltre 30 paesi nel mondo, producendo energia con circa 90 GW di capacità installata. Enel distribuisce energia elettrica attraverso una rete di oltre 2,2 milioni di chilometri e con circa 75 milioni di clienti finali è il gestore di rete leader a livello mondiale1.

.

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, incardinato nel Ministero dell’Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, assicura lo svolgimento di una pluralità di compiti nell’ambito del soccorso tecnico e provvede nello svolgimento delle funzioni di prevenzione incendi e vigilanza antincendi. Già componente fondamentale del Servizio nazionale di Protezione civile, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco assicura, in occasione di eventi calamitosi, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti e di ricerca e salvataggio, assumendone la direzione e la responsabilità nell’immediatezza degli eventi. Il Dipartimento dei Vigili del fuoco è anche parte integrante del sistema di difesa nazionale ed è chiamato ad assicurare la continuità dell’azione di governo e la protezione della popolazione in situazioni di grave o estesa crisi.