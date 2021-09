“PMAL di Terni all’attenzione del Governo grazie al Sottosegretario Pucciarelli”

“La situazione del Pmal di Terni, come abbiamo più volte sottolineato in questi anni, necessita di un’attenzione particolare e sempre più urgente da parte del Governo. Per questo ringraziamo il sottosegretario al Ministero della Difesa della Lega, Stefania Pucciarelli, che ieri ha potuto constatare di persona l’importanza strategica dello stabilimento ternano, le sue eccellenze e soprattutto ha ascoltato le istanze delle RSU, prendendo consapevolezza di quanto sia fondamentale gestire questa fase del Polo con grandissima attenzione per evitare a tutti i costi che si arrivi a punti di non ritorno. Il sottosegretario riferirà al Ministro e siamo fiduciosi che i problemi del Polo di Mantenimeno Armi Leggere di Terni saranno inquadrati in ambito nazionale, così come meritano la sua storia e le sue prospettive nell’ambito del settore della Difesa. In questa fase riteniamo determinante per il futuro del polo ternano incrementare i livelli occupazionali e preservare le professionalità”.