Anche la Lega Città di Castello è scesa in piazza per la raccolta delle firme a sostegno del Ministro Matteo Salvini

“Nella mattinata di sabato 21 settembre in piazza Matteotti a Città di Castello, la Lega è scesa in piazza per il primo giorno della raccolta firme a sostegno del Ministro Matteo Salvini che rischia sei anni di carcere solo per aver fatto ciò che gli italiani gli hanno chiesto: difendere i confini del nostro Paese – esordisce il Segretario della Lega Città di Castello Giorgio Baglioni – tanti tifernati hanno voluto mettere la propria firma perché indignati per ciò che sta accadendo a un Ministro che ha lavorato a vantaggio di tutti noi. In sole due ore abbiamo raccolto decine e decine di firme, non solo di simpatizzanti della Lega, ma anche cittadini che, a prescindere dalla loro idea politica, hanno voluto manifestare solidarietà a u Ministro ingiustamente sotto processo. Quanto sta accadendo a Matteo Salvini ha lasciato interdetto il mondo intero: è paradossale che un Ministro rischi la galera, mentre chi delinque non solo gira a piede libero, ma talvolta riceve anche riconoscimenti importanti come l’elezione al Parlamento europeo. Continueremo anche nelle prossime settimane a tornare in piazza – conclude Baglioni – sabato 28 settembre ci sarà di nuovo il gazebo Lega in Piazza Matteotti a Città di Castello e saremo presenti in tante altre città dell’Umbria per dare voce a un popolo che chiede alla giustizia di essere finalmente giusta”.