Prorogati al 31 dicembre i test gratuiti in farmacia per gli under 12

Decisione della Giunta regionale

È stata prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità per i bambini dagli zero agli 11 anni di avvalersi gratuitamente dei test diagnostici antigenici rapidi presso le farmacie aderenti pubbliche e private dell’Umbria. Lo ha deciso la Giunta regionale dell’Umbria su proposta dell’assessorato all’istruzione con l’obiettivo di proseguire la campagna di screening preventivo per garantire la massima sicurezza possibile nell’ambiente scolastico dove è ripresa l’attività didattica in presenza. Prosegue anche per l’anno scolastico 2021-2022 l’attività di testing avviata lo scorso anno nelle scuole dell’Umbria grazie alla convenzione siglata dalla Regione Umbria con Federfarma.