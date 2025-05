Degrado in zona via della Pallotta: la Lega raccoglie le segnalazioni dei residenti

La Lega, attraverso il Commissario della Sezione di Perugia Lorenzo Mattioni, è stata contattata da alcuni residenti della zona sottostante il supermercato di via della Pallotta, l’area che da piazza D’Annunzio scende per via Petrarca e risale in via Alfieri, per denunciare una situazione di grave degrado e insicurezza che i cittadini devono fronteggiare ogni giorno.

“Durante un sopralluogo effettuato insieme agli abitanti, è emersa una realtà inaccettabile – spiega Lorenzo Mattioni, Commissario Lega Sezione Perugia – Strade dissestate, asfalto deteriorato, tombini ostruiti e piazzali colmi d’acqua che rendono difficoltoso anche il semplice camminare, soprattutto in caso di pioggia. Al tema della sicurezza stradale per i pedoni si aggiunge quello della mancanza di controlli: la zona è interessata da parcheggi selvaggi e da una circolazione veicolare pericolosa, a causa dell’eccessiva velocità e dell’assenza di vigilanza. A questo si sommano episodi di microcriminalità e degrado urbano, furti in aumento, spaccio in pieno giorno con sostanze occultate nei contatori delle utenze domestiche, atti di inciviltà come persone che urinano tra le auto parcheggiate, e la presenza di rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti, che alimentano il proliferare di ratti. L’area verde adiacente alle scalette del supermercato è ormai ridotta a una vera e propria discarica a cielo aperto. Non da ultimo, i residenti lamentano la costante presenza di accattonaggio nei pressi del supermercato, un fenomeno che, a detta della maggioranza di sinistra, sarebbe da tollerare, ma che rappresenta per molti un ulteriore segno di abbandono. Chiediamo all’Amministrazione comunale di intervenire con urgenza. Non è più tollerabile che interi quartieri vengano lasciati soli ad affrontare degrado, insicurezza e incuria. La partecipazione promessa dalla nuova Giunta deve tradursi in azioni concrete, non in attese frustranti e rassegnazione da parte dei cittadini”.