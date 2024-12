Più punti luce a San Marco: progetto esecutivo da 40mila euro

Interventi di straordinaria manutenzione per la pubblica illuminazione a San Marco

La giunta comunale ha approvato un progetto esecutivo da circa 40mila euro che prevede interventi di straordinaria manutenzione per la pubblica illuminazione a San Marco. “Gli uffici tecnici – spiega l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini -, a seguito di sopralluoghi e delle segnalazioni dei cittadini, hanno riscontrato la necessità di realizzare nuovi punti luce in una zona utilizzata da pedoni e ad intenso traffico veicolare presso la strada Perugia San Marco e in via del Legnatico. Si tratta dell’area, ora buia e senza marciapiede, tra la palestra e il vicino abitato. Nel 2025 metteremo in sicurezza anche la viabilità pedonale”. Il progetto a cui la giunta ha dato il via libera contempla opere elettriche e di illuminazione. La posa in opera di cavidotti e plinti sarà eseguita in economia dal Cantiere comunale. Per il resto l’intervento rientra nel contratto di adesione alla convenzione Consip “Servizio luce 3” e dovrà essere realizzato dalla Rti Edison Next Government s.r.l.