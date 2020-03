Terni: vicina la conclusione della rivoluzione dell’ illuminazione. Assessore Salvati: “Interventi su 186 vie, maggiore sicurezza, minori costi”

Sarà finalmente completata la rivoluzione tecnologica della pubblica illuminazione a Terni: l’intera rete sarà resa più efficiente e i costi dell’illuminazione saranno sensibilmente ridotti, attraverso sistemi innovativi di gestione e lampade all’avanguardia.

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore Benedetta Salvati, ha infatti approvato stamattina il progetto definitivo per il miglioramento dell’illuminazione pubblica, con gli interventi compresi nel Lotto 2 di Agenda Urbana 2014-2020.

Si tratta, complessivamente, di interventi per oltre un milione e mezzo di euro. Il progetto riguarda interventi sull’illuminazione di 186 vie da riqualificare, la sostituzione di 2179 corpi illuminanti (per un risparmio stimato del 55% su base annua passando da 1,26 GWh/anno a 0,57 GWh/anno). Saranno allestiti anche 116 lampioni “intelligenti” tele controllati con funzioni e predisposizione “Smart City” e 5 quadri di telecontrollo interconnessi a fibra ottica. Per la gestione degli impianti sarà utilizzato un nuovo software di supervisione (con logica “Mesh” e ridondanza concettuale e fisica). Tra i progetti per l’illuminazione pubblica approvati oggi ci sono anche quelli per l’illuminazione artistica di alcuni palazzi storici e aree di pregio della città. In particolare saranno realizzate le illuminazioni artistiche di Palazzo Spada; della BCT ex palazzo comunale; di Palazzo Primavera e del Caos.