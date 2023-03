La raccolta vetro diventa una discarica: protestano i residenti di San Marco

Capita spesso negli ultimi tempi, percorrendo la strada che collega la frazione di Cenerente a San Marco, di vedere atti di inciviltà nei pressi della cosiddetta campana per la raccolta vetro. Immondizia di diverso genere viene abbandonata sul ciglio della strada, all’altezza della curva di fronte al cimitero, con il conseguente impatto negativo sul piano visivo e ambientale. Monta la protesta tra i residenti, chiamati a ripulire e a garantire un certo decoro anche in virtù della vicina fermata dell’autobus. Tra di loro c’è chi vorrebbe la rimozione della campana dedita alla raccolta di vetro, visto che vicino ce ne sono delle altre, per evitare che qualche male intenzionato possa approfittarne per lasciare rifiuti di altro genere.