Le Consigliere del gruppo “Rifare Gualdo”, Simona Vitali, Cinzia Natalini e Chiara Casciani, annunciano la presentazione di una mozione urgente al Consiglio Comunale, rivolta a potenziare i servizi psicologici non solo nelle scuole, ma a favore del benessere psicologico generale dei giovani nel nostro territorio.

“Viviamo in un’epoca in cui le sfide emotive e mentali hanno assunto proporzioni significative per i nostri ragazzi, non solo tra gli studenti, ma in tutto il contesto giovanile. Ansia, depressione e stress stanno diventando compagni quotidiani di molti giovani, influenzando profondamente il loro sviluppo e la loro qualità della vita. È nostro dovere, come amministratori e membri di questa comunità, rispondere a queste esigenze con un intervento serio e strutturato” – scrivono le consigliere. “La salute mentale rappresenta una dimensione fondamentale per il benessere complessivo di ogni giovane. Investire nel supporto psicologico significa non solo sostenere gli studenti nelle loro difficoltà, ma anche promuovere una cultura del

benessere che abbracci ogni aspetto della vita giovanile. Bisogna creare un ambiente che permetta ai giovani di esprimere le proprie emozioni e affrontare le sfide quotidiane con resilienza e fiducia. La nostra mozione si propone di incrementare le ore di servizio psicologico nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, in accordo e stretta collaborazione con i dirigenti scolastici della nostra città, i quali si trovano ogni giorno in trincea per contrastare il disagio giovanile con pochi strumenti e risorse limitate a disposizione. Vorremmo garantire l’accesso a consulenze e supporto a tutti i giovani, affinché chiunque possa trovare ascolto e comprensione nei momenti più difficili. A ciò si aggiunge l’importanza di un programma annuale di intervento che miri a fornire quelle risorse e quegli strumenti di prevenzione per i malesseri emotivi, promuovendo attività che coinvolgano non solo le scuole, ma anche le famiglie e la comunità.

Impegnarci per il benessere psicologico dei giovani significa costruire un futuro migliore. Significa non solo prendersi cura dei singoli individui, ma anche creare una società più forte, coesa e solidale. È fondamentale lavorare in sinergia per sviluppare una rete di supporto che tenga conto delle esigenze di ogni ragazza e ragazzo e che favorisca il dialogo tra scuola, famiglia e istituzioni” continuano Vitali, Casciani e Natalini.

“Chiediamo inoltre l’istituzione di un fondo comunale destinato a potenziare i servizi psicologici e le attività di prevenzione, affinché nessuno rimanga senza supporto in un momento di bisogno. Attraverso un monitoraggio costante dell’efficacia dei servizi, potremo garantire che le nostre azioni siano sempre rivolte a migliorare il presente e il futuro dei nostri ragazzi. Rimane chiaro che i professionisti dovranno essere individuati attraverso procedure trasparenti che garantiscano competenza e professionalità, perché su queste cose non si scherza e non si può essere superficiali. Con questa iniziativa, l’obiettivo del gruppo “Rifare Gualdo” è chiaro: porre il benessere psicologico dei giovani al centro dell’ azione amministrativa. Questo è un tema urgente e cruciale, un imperativo politico e umano per costruire una Gualdo Tadino migliore, Il Sindaco si impegni in prima persona e dia un segnale concreto. A volte bisogna anteporre i fatti alle solite chiacchiere inutili e ai progetti faraonici, annunciati e mai attuati”.

Le Consigliere Comunali di Rifare Gualdo

Simona Vitali

Cinzia Natalini

Chiara Casciani