Pir Spello, iniziate le opere di realizzazione delle infrastrutture a rete anche in via Monterione

I cantieri si fermano a Ferragosto per riprendere lunedì 28 agosto.

Stop ai cantieri cittadini del Pir Centro Storico per Ferragosto: a partire da domani, 12 agosto, e per i successivi quindici giorni, anche al fine di arrecare minori disagi, i lavori si fermeranno per riprendere lunedì 28 agosto. L’intervento, che ha raggiunto uno stato di avanzamento di circa l’80 per cento, è in atto in diversi parti del centro storico, tra cui da ultimo, in via Monterione, uno dei tratti più caratteristici e suggestivi che si snoda lungo l’acropoli della città. In questa via sono infatti iniziati i lavori attesi da tempo da cittadini, che stanno riguardando la realizzazione delle infrastrutture. Queste ultime sono invece in fase di ultimazione in via Porta Prato, mentre sono state completate in via Tempio di Diana, dove sono in corso le pavimentazioni. In questi giorni sono terminate le pavimentazioni anche Via Fonte del Mastro I, via Sant’Antonio e via Sant’Ercolano. Si ricorda che il 3° stralcio PIR Centro Storico è finanziato della Regione Umbria con un importo complessivo di circa 5 milioni di euro; è prossimo l’avvio dei lavori del 4° stralcio del PIR con un ulteriore importo della Regione Umbria di 2 milioni di euro, con cui saranno riqualificati ulteriori vie e vicoli della città.