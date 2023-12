Perugia piange Enzo Santucci

Nel capoluogo umbro ha avuto importanti ruoli come amministratore pubblico e dirigente regionale

Il sindaco Andrea Romizi, a nome dell’amministrazione comunale, esprime il più sentito cordoglio per la morte, avvenuta all’età di 74 anni, di Enzo Santucci, che a Perugia ha avuto importanti ruoli come amministratore pubblico e dirigente regionale.

Laureato in Storia e Filosofia all’Università di Firenze, Santucci ha ricoperto, in particolare, le cariche di assessore presso la Provincia di Perugia, di assessore allo sviluppo economico del Comune di Perugia nel mandato 1999-2004, per poi svolgere le funzioni di consigliere comunale in quello successivo. È stato anche dirigente al commercio della Regione Umbria e presidente dell’ex Atam e di Gesenu.

Il sindaco e la giunta ricordano con piacere la sua partecipazione, nel giugno scorso, alla cerimonia svolta, dopo i lavori di riqualificazione, nell’area verde di Madonna Alta antistante la scuola intitolata al padre Giacomo Santucci. Persona di vasta cultura e cosmopolita, proprio ricalcando le orme del genitore, maestro e insegnante che ha lasciato il segno nelle vite di generazioni di perugini, Enzo Santucci si è distinto per l’impegno a favore della sua comunità, espresso anche attraverso l’attività politica che lo ha portato a diventare uno degli esponenti di spicco del Partito democratico.

L’amministrazione manifesta vicinanza alla moglie Rosanna, alla figlia Maria e a tutti i familiari colpiti dalla grave perdita.

Le esequie si svolgeranno sabato 23 dicembre alle 9.30 presso la cattedrale di San Lorenzo.

“Profondo cordoglio per la scomparsa di Enzo Santucci, attualmente tesoriere regionale del Partito democratico ma a lungo amministratore e dirigente regionale. Una persona di grande competenza e umanità, lascia un grande vuoto nella comunità democratica”.

Così i consiglieri regionali del Partito democratico.