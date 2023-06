Perugia: inaugurato il cva di Prepo

Dopo i lavori di efficientamento energetico

Si è svolta questa mattina l’inaugurazione del cva di Prepo, gestito dal locale Circolo Arci, dopo i lavori di efficientamento energetico finanziati nell’ambito del Pnrr per un importo di circa 210mila euro.

Oltre a esponenti del Circolo Arci, ad abitanti e bambini della scuola d’infanzia Manzoni e dell’asilo nido “L’isola dell’Abc” e al parroco don Antonio Paoletti, erano presenti il sindaco Andrea Romizi, l’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente Otello Numerini, il dirigente Vincenzo Tintori e Massimo Lagi dell’Unità operativa Ambiente ed Energia del Comune di Perugia.

Diverse le opere realizzate, tra cui: l’isolamento completo della struttura (copertura e pareti esterne del fabbricato); l’installazione di nuovi infissi più performanti; l’eliminazione totale del gas per riscaldamento e produzione di acqua calda; l’installazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estivo a pompa di Calore; l’installazione di un impianto di produzione di acqua calda sanitaria a pompa di calore e di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con un totale di circa 12 Kilowatt. L’isolamento della copertura ha consentito il completo rifacimento del manto di copertura, l’impermeabilizzazione e l’isolamento termico. E’ stata rinnovata anche la tinteggiatura esterna. Gli interventi, nel loro complesso, consentono il passaggio da una classe energetica E ad una classe energetica A4 (Energia quasi 0) sfruttando la produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili.

I lavori, seguiti dall’Unità operativa Ambiente ed Energia, sono stati effettuati da Cgf Immobiliare Srl, con Osvaldo Orsini progettista e direttore dei lavori incaricato dal Comune.

“Questo è un passaggio importante per il nostro circolo e per Prepo: dopo tantissimi anni, si realizza un investimento significativo per una struttura che rappresenta un luogo fondamentale di socialità e accoglienza”, ha detto Omar Cristallini, presidente del Circolo Arci Prepo. Il fabbricato, che oggi comprende un bar e una sala polivalente e, all’esterno, campi da bocce, da calcetto e da basket, “è importante anche perché nato, più di 40 anni fa, grazie al lavoro volontario degli abitanti del quartiere”.

A breve si prevede di ultimare lavori collaterali di rinnovamento dei locali interni, effettuati dal Circolo grazie a volontari, che consentiranno la piena ripresa delle attività. Proprio ricordando le persone che si sono spese e si spendono a favore del quartiere, Cristallini ha menzionato figure che non ci sono più, come Marcello Tomassoni e Federico Staccini, ringraziando l’amministrazione per l’ulteriore stimolo dato al rilancio delle attività sociali.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’ex presidente del Circolo, Daniele Giannoni, e da suo padre Enzo, uno dei fondatori, per l’attenzione dimostrata dal Comune.

L’assessore Numerini ha rimarcato che

“numerosi sono i progetti realizzati in questo mandato amministrativo e quelli in corso; il filo rosso che li unisce è il metodo della programmazione, che, in particolare, ha portato in 4 anni a investire 14 milioni per il risanamento delle strade e a intervenire per la riqualificazione di 12 cva”.

Nel caso di Prepo, l’assessore ha constatato la collaborazione dell’associazione, elemento che si sta rivelando importante anche in altre parti della città e che attesta una diffusa disponibilità a prendersi cura dei beni comuni.

Per il sindaco Romizi