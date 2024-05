Amministrazione condivisa: un’utopia che si sta realizzando

Presentato a Perugia da Legacoopsociali Umbria e Università il rapporto Labsus 2023

La presentazione del Rapporto Labsus 2023 titolato “Al cuore dell’amministrazione condivisa” tenutasi a Perugia presso la sede di Legacoop Umbria è stata l’occasione per fare il punto su un’utopia che migliaia di cittadini, amministrazioni pubbliche, enti di Terzo Settore e ricercatori stanno realizzando in Italia ed in Umbria.

Oggi, l’Amministrazione condivisa è un modello pienamente riconosciuto al pari di quello dell’amministrazione tradizionale. Un modello codificato nel Codice del Terzo settore, in cui i soggetti collettivi non vengono considerati portatori di interessi contrapposti ma alleati per perseguire, insieme alla pubblica amministrazione, finalità di interesse generale.

“Andare al cuore dell’amministrazione condivisa – afferma Daniela Ciaffi Vice presidente di Labsus – significa analizzare il legame tra la democrazia e il vivere in modo attivo le comunità, i territori, i quartieri, le città. Il rapporto è un viaggio verso nuove forme di impegno civile e politico”.

Alla presentazione del rapporto, i lavori sono stati aperti da Danilo Valenti Presidente di Legacoop Umbria ed hanno partecipato Andrea Bernardoni Presidente di Legacoopsociali Umbria, Alessandra Valastro Direttrice del Master in “Progettazione e gestione di politiche e pratiche collaborative”, Anna Lisa Lelli Funzionaria della Regione Umbria, Luigina Renzi e Stefania Nichinonni rispettivamente Assessore e Dirigente del Comune di Spoleto e Fabrizio Stazi direttore della Fondazione Perugia,

“L’Umbria – afferma Andrea Bernardoni – è all’avanguardia in materia di amministrazione condivisa. Nel 2023 l’assemblea legislativa ha approvato una legge regionale su questo argomento, la legge N. 2 del 2023, che apprezziamo molto. Ci sono poi numerose pratiche virtuose che coinvolgono le amministrazioni pubbliche e gli enti di Terzo settore della regione. La sfida è rendere l’amministrazione condivisa un elemento strutturale nei rapporti delle amministrazioni pubbliche con i cittadini e con il Terzo settore. Legacoop e le cooperative sociali stanno lavorando per vincere questa sfida insieme ai cittadini e agli amministratori pubblici”.

Dal rapporto emerge che oggi vi sono molteplici strumenti per praticare l’amministrazione condivisa: i patti di collaborazione, la co-programmazione, la co-progettazione e gli atri strumenti collaborativi introdotti dal Codice del Terzo Settore.