Parte ufficialmente l’estate di Umbertide

Presentati gli eventi 2023

Questa mattina, mercoledì 21 giugno, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di “Umbertide Eventi Estate 2023” presso la Piattaforma di Umbertide. E’ stata la prima uscita pubblica della nuova Giunta comunale, alla presenza del sindaco Luca Carizia, del vice sindaco Annalisa Mierla e dell’assessore Lorenzo Cavedon. Luca Carizia ha dichiarato:

“L’amministrazione Comunale ringrazia tutte le associazioni che in questo periodo si sono messe in movimento per cercare di creare anche per questa estate una serie di eventi attrattivi per la comunità e anche per i tanti turisti che sono nel nostro territorio. Da parte nostra possiamo dire un grazie per la disponibilità data a collaborare insieme all’ente comunale per fare in modo che si trascorra un’estate all’insegna del sano divertimento”.

Di seguito è intervenuto il vice sindaco Annalisa Mierla, che ha affermato:

“Siamo orgogliosi di poter presentare un calendario con già molti eventi svolti nel mese di giugno, a cui purtroppo non abbiamo potuto prendere parte in maniera istituzionale dato che la nuova Giunta non era ancora stata formata. Abbiamo un calendario ricco grazie ad una vivacità associativa che da sempre caratterizza Umbertide”.

L’assessore Lorenzo Cavedon ha sottolineato come

“il mondo dello sport umbertidese ha dato un fattivo contributo nell’allestimento del programma delle iniziative dell’estate 2023. Segno di una vivacità dell’associazionismo sportivo locale, che è anche pienamente inserito nel contesto sociale e culturale del territorio”.

Le varie attività culturali e sportive organizzate nel periodo estivo hanno anche lo scopo di favorire la promozione e la frequentazione del centro storico. Il Comune ha previsto di organizzare una serie di iniziative a carattere musicale, teatrale ed enogastronomico, il cui programma è denominato “Umbertide Eventi Estate 2023”. Il programma di massima delle iniziative di “Umbertide Eventi Estate 2023” ha come finalità il rilancio e la frequentazione del territorio, attraverso una serie di iniziative culturali, ricreative ed enogastronomiche, realizzate dal Comune e dalle associazioni e presentate una ad una nella mattinata odierna dai rispettivi rappresentanti, responsabili ed organizzatori. Infatti, ad intervenire per la promozione, pubblicizzazione e sponsorizzazione di ciascun evento sono stati rispettivamente:

– Valentina Pigliapoco (associazione Donne Insieme – “Oltre l’impercettibile”, dal 21 al 27 giugno);

– Matteo Cesarini (associazione Effetto Cinema – “Arena estiva in Piattaforma”, dal mese di giugno al mese di settembre);

– Marco Fiorucci (New Team Sport Cup 2023, 24 giugno);

– Raffaello Agea (Uisp Volley Umbertide – “IV torneo di Beach Volley e Sand Volley – Rocca Beach”, dal 22 giugno al 2 luglio);

– Roberta Nanni (associazione Slow Food Alta Umbria);

– Simona Baldi e Martina Mannocci (associazione Don Chisciotte – “Gran prix macchine a pedali”, “Pinocchio per le vie” e “A cena con Tex” l’1 luglio);

– Francesco Beccafichi e Lorenzo Conti (“Basket Square Dunk” – 8 e 9 luglio);

– Alessandro Billi (Pro Loco Umbertide – “Calici sotto la Rocca”, 10 agosto);

– Giuseppe Margutti (Atletica Umbertide – “Corri Umbertide By Night”, 30 giugno).