Perugia: il Minimetrò chiuso per il 2 giugno. Da lunedì, capienza aumentata da 6 a 8 persone



Si ricorda che martedì 2 giugno 2020 – Festività Nazionale – secondo l’attuale orario di esercizio il Minimetrò resterà chiuso. A partire da lunedì 1 giugno 2020 verrà aumentata la capacità trasportistica del minimetrò da 6 a 8 persone per vettura, oltre il posto per l’utente con disabilità. Il provvedimento è stato assunto congiuntamente all’Amministrazione comunale a seguito della positiva verifica, dopo la riapertura dell’impianto dal 18.05 u.s., del regolare flusso e dell’utilizzo in assoluta sicurezza del sistema trasportistico. Si ricorda l’obbligo della mascherina per l’utilizzo del minimetrò ed il mantenimento della distanza di almeno 1 mt all’interno del sistema trasportistico.