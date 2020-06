Comune di Perugia: l’assistenza digitale dei volontari del servizio civile a supporto delle aziende

Il Comune di Perugia a sostengo delle imprese del territorio nella fase di ripartenza, con l’assistenza digitale da parte dei volontari del servizio civile. Un’attività che rientra nel progetto “Economia della conoscenza: tra Pubblica Amministrazione e imprese online” (promosso dall’U.O. Servizi alle imprese il 20 febbraio scorso fino al 19 febbraio 2021) e che consistente nel fornire un supporto agli imprenditori, o comunque agli utenti, che si presentano a Palazzo Grossi presso gli uffici dell’U.O. Servizi alle imprese per guidarli nella ricerca puntuale di informazioni e documenti nel sito comunale e in altri siti utili.

“In un contesto di disorientamento e difficoltà economica, sociale e organizzativa, come quello che stiamo vivendo – dichiara l’Assessore al Commercio, Clara Pastorelli – la modernizzazione dei servizi pubblici cerca di facilitare l’accesso alle informazioni e alla fruizione del servizio pubblico online per l’avvio e anche il sostegno delle attività economiche. Tutto questo per favorire sempre più un’ approccio digitale e telematico che elimini il cartaceo e che si prospetta la via più seguita specialmente in conseguenza all’emergenza Covid19”.