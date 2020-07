Un campus per piccoli designer. Al Post l’incontro conclusivo



Si chiama Officine 3D il percorso didattico/campusco-progettato da Cooperativa DENSA, ideatrice di KIDSBIT, format di attività educative multimediali e POST, Museo della Scienza e della Tecnologia di Perugia.

Il campus si concluderà domani, 24 luglio e si ripeterà dal 31 agosto al 4 settembre, coinvolgendo bambine e bambini nella scoperta del mondo della progettazione, della modellazione CAD e della fabbricazione digitale.

La missione dei partecipanti è ideare, progettare e poi realizzare con la stampante 3D delle strutture temporanee che possano espandere gli spazi espositivi del POST. Un obiettivo ambizioso a cui il team di piccoli di designer si sta avvicinando attraverso un processo elaborato che prevede raccolta di dati, sia quantitativi che qualitativi e la loro rappresentazione attraverso principi grafici di data visualization. Il percorso ha inoltre previsto analisi dei bisogni, rilievi fotografici e progettazione attraverso metodologie di design thinking.

Attività importanti e complesse che prendono ispirazione da numerosi artisti, teorici e designer, a partire dal movimento radicals anni ‘60 fino alle ultime teorie di data visualization, ma rese divertenti e interattive grazie all’utilizzo di metodologie innovative, educazione non formale e strumenti digitali.

L’invito è ripensare lo spazio urbano, così come ci hanno insegnato i grandi architetti, per renderlo fruibile in un senso ampio e cioè fruibile “per sostare, per educare, per incuriosire, per sorprendere”. Guidati da questa suggestione, le ragazze e i ragazzi, stanno lavorando alla progettazione di nuovi spazi, contenitori di nuove funzioni, utili ad aumentare il benessere di chi “abita piazza del Melo”: persone, cani, farfalle.

La stampa 3D diventa quindi lo strumento per dare forma e corpo ad un lavoro di analisi e pensiero che racchiude collaborazione, ricerca, elaborazione di soluzioni innovative e consolidamento del proprio ruolo di cittadini attivi e propositivi.

Gli elaborati realizzati saranno presentati domani, venerdì 24 luglio alle 15.00 presso la sede del POST (Via del Melo 34 – Perugia) in un incontro pubblico. Ad esaminare le idee progettuali, sarà presente un comitato scientifico presieduto da Gabriele Giottoli, Assessore allo sviluppo economico del Comune di Perugia con delega ai temi del digitale e della Smart City.

Info: comunicazione@perugiapost.it – hello@cooperativadensa.it – 0755736501