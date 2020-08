Coronavirus: positivi in leggero calo. Dai dati forniti dalla Regione nelle ultime 24h sono 18 i nuovi positivi, 4 meno del giorno precedente. Due ricoverati in più

Un leggero calo di nuovi positivi al Coronavirus è stato registrato nelle ultime 24h in Umbria. Secondo il bollettino diffuso dalla Regione 18 persone hanno contratto il virus, 4 in meno rispetto al giorno precedente. In lieve aumento i ricoverati (+2) per un totale di 13 ospedalizzati, di cui 1 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 147, mentre sono oltre 1300 i tamponi eseguiti nell’ultimo giorno.