E’ indetta per venerdì 31 gennaio alle ore 18, presso il Centro Servizi Giovani del Comune di Perugia, piastra Ottagono, l’incontro con la cittadinanza per comunicare l’avvio dei lavori del cantiere Metrobus su via Sicilia in partenza dal prossimo 3 febbraio.

Info cantieri https://www.metrobusperugia.it/