Ragazza di 16 anni muore in un incidente stradale a Foligno. Era su uno scooter con una coetanea, rimasta ferita

Una ragazza di 16 anni è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Foligno, in viale IV Novembre. Ferita una sua coetanea che era con lei. Secondo le prime informazioni della polizia stradale, intervenuta sul posto, le due ragazze si trovavano a bordo dello stesso scooter. La ragazza ferita – sembra in modo non grave – era alla guida. Per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo che probabilmente – ma le modalità dell’incidente non sono ancora chiare – è finito contro un palo. Non ci sono altri veicoli coinvolti.