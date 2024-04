Peppucci: “Draghi ai vertici Ue da umbra non mi dispiacerebbe”

Mario Draghi prossimo presidente della Commissione europea? Da umbra non mi dispiacerebbe”: è quanto ha detto all’ANSA, Francesca Peppucci, europarlamentare di Forza Italia.

L’ha fatto oggi pomeriggio a Perugia, dove ha presentato la sua candidatura alle prossime elezioni europee.

“Come Partito popolare europeo, al congresso di Bucarest, abbiamo ancora individuato Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione – ha ricordato Peppucci – ma da umbra e quindi in qualche modo da conterranea del presidente Draghi, non sarei certo dispiaciuta per una sua presidenza”.

“Avrebbe una buona sensibilità nell’individuare e capire quali sono le nostre esigenze e quelli degli Stati membri, ma sempre in un’ottica di unione”, ha concluso Peppucci.