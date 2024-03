Pasqua & Solidarietà: sono tornate le uova di cioccolato ANT

Una dolce iniziativa per sostenere assistenza e prevenzione oncologica

Si avvicina la Pasqua e il profumo del cioccolato e della solidarietà torna protagonista nelle piazze e nelle sedi della Fondazione Ant di Perugia.

Anche quest’anno sarà infatti possibile acquistare l’Uovo solidale Ant, disponibile al latte e al fondente, oltre alla tradizionale colomba, per sostenere la prevenzione e l’assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici.

“La dolcezza – spiegano i volontari Ant della sede di Perugia – è l’abito quotidiano che i nostri sanitari indossano quando entrano nelle case dei pazienti per portare cure mediche altamente specializzate. Il servizio che offre ANT direttamente a casa dei malati oncologici va a coprire le loro esigenze mediche, infermieristiche, nutrizionali e psicologiche e va a integrarsi al contesto familiare. Per dare continuità a queste attività, le campagne di raccolta fondi sono essenziali, poiché l’assistenza ANT è completamente gratuita per chi la riceve”.

Dove trovare i prodotti solidali

I prodotti solidali sono disponibili con una donazione minima di 16 euro.

L’uovo di cioccolato, anche in versione senza glutine, e la colomba si trovano nello spazio “Charity Point” di via dei Filosofi 74, in via D. Birago 48-52 nella sede dell’ufficio promozionale e nei banchetti ANT appositamente allestiti in vari luoghi del territorio di Perugia.

Per informazioni e prenotazioni contattare Eleonora al numero 340 5173546, Tiziana al 342 7662550, Francesca al 348 3150317 e Paolo al 338 2746307; oppure via email a info.umbria@ant.it.