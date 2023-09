Parco della Pescaia & Friends chiude le feste di quartiere a Perugia

A concludere l’evento, l’incontro tra i quartieri che hanno partecipato a Perugia & Friends 2023. Sabato 16 e domenica 17 settembre tante iniziative nella grande area verde cittadina

Si avvicina alla sua conclusione il cartellone delle feste di quartiere Perugia & Friends che ospita come undicesima e ultima tappa, sabato 16 e domenica 17 settembre, Parco della Pescaia & Friends. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale perugina, rientra nel più ampio progetto di Perugia Open District per la riqualificazione e rivitalizzazione delle aree della città compatta e ha previsto il coinvolgimento attivo di cittadini, associazioni e attività commerciali nell’organizzazione delle feste.

Parco della Pescaia & Friends si svolgerà intorno alla casa del parco e nella grande area verde circostante che collega la zona di via XX settembre a quella di Fontivegge e propone tantissime attività, cominciando, sabato dalle 10.30, con l’iniziativa Ricostruiamo l’angolo delle farfalle; la mostra estemporanea di pittura degli studenti del liceo artistico Bernardino Di Betto (le cui premiazioni saranno domenica alle 12) e una passeggiata organizzata da Wwf e Lav nel parco con la guida esperta di un agronomo per conoscere le specie arboree presenti. Sempre dalle 10.30, in entrambe le giornate, inizieranno le attività ludiche per i più piccoli, nell’area attrezzata del parco, organizzate dall’associazione Miss Fantasy. Sabato il programma prevede anche alle 15.30 dimostrazioni di danza moderna, organizzate dalle associazioni Umbria dance school, Spazio danza e Progetto danza, mentre alle 16.30 un mini percorso di abilità per cani a cura del Gruppo cinofilo perugino e Laura Cibeca, l’angolo della toilettatura rapida ‘Fai bello il tuo cane per l’occasione’ del negozio Agòpe, entrambi nel piazzale di via XX settembre, e la presentazione del libro ‘La bellezza tattile’ realizzato dal Gruppo della biblioteca comunale di Villa Urbani. Ancora, alle 17 ci saranno le letture animate di ‘Liberbici’ a cura di Michele Volpi, alle 17.30 ‘Cronaca di un amore in tempo di guerra’, il carteggio tra l’ufficiale di fanteria Marcello e la giovane studentessa Iolanda durante la Seconda guerra mondiale di Luciano Taborchi, con la lettura di parti della corrispondenza tra due giovani innamorati. Poi, come di consueto, spazio all’approfondimento, con la tavola rotonda ‘La vita nel quartiere: problematiche, iniziative e progettualità per una migliore qualità della vita’ (ore 18.30) a cui partecipano rappresentati delle istituzioni, della scuola, della parrocchia e delle associazioni del quartiere. La prima serata si chiude con la cena sociale a cura del Bar Pellas (prenotazioni entro il 15 settembre: 331.8779470) alle 19.30 e il concerto degli Sky pink alle 21.30. Domenica 17 settembre, dalle 10, sarà aperto il mercatino di artigianato artistico, hobbistica e baratto, vintage e riuso e libri, nel piazzale di via XX settembre, mentre alle 10.30 inizierà un minitorneo sportivo per ragazzi con le premiazioni intorno alle 12. Il programma prevede anche un pranzo a cura del Bar Pellas alle 13 (prenotazione obbligatoria entro giovedì 14: 331.8779470) e la presentazione del libro ‘Frammenti d’anime come schegge impazzite’ di Federico Mazzi alle 16.30. La grande chiusura sarà poi alle 17.30 con la Tavola rotonda Perugia & Friends a cui prenderanno parte i rappresentanti dei quartieri che hanno partecipato all’edizione 2023 della manifestazione per un momento di confronto e di crescita. Infine, alle 19 saranno presenti i 7cervelli che proporranno il progetto ‘Occhi aperti’ con materiali informativi e gadget per sensibilizzare sull’uso di alcol e sostanze con l’obiettivo di contrastare l’incidentalità stradale.

Durante Parco della Pescaia & Friends saranno presenti anche Bibliobus, la biblioteca itinerante, e Csg, centro servizi giovani, del Comune di Perugia. Nella casa del parco si possono anche visitare tre mostre: una di collezionismo nautico a cura di Giampiero Tini e due fotografiche ‘I tramonti del quartiere’, con scatti realizzati durante il periodo Covid, e ‘Nascita, sviluppo e trasformazione di Fontivegge e Bellocchio’ a cura di Francesco Frattegiani.