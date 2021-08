Orvieto: anomala moria di gatti nel centro storico

“C’è un’anomala moria di gatti nel centro storico, un fenomeno increscioso, presumibilmente dovuto ad avvelenamento”: a denunciarlo, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, è il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani. Che spiega come gli eventi siano stati tema di discussione durante l’ultimo consiglio comunale, con “il consigliere di Progetto Orvieto, Alessio Tempesta, che ha portato all’attenzione dell’assemblea l’inaspettata e immotivata morìa di gatti”.

“Si tratta – scrive il sindaco – di un fenomeno increscioso che si sta verificando in queste ultime settimane. Vale la pena ricordare – aggiunge – che è un reato punito dalla legge. L’Asl – dice ancora Tardani – è stata informata e verrà effettuato l’esame autoptico su uno dei gatti trovati morti”. “Recentemente come amministrazione abbiamo riconosciuto alcune colonie feline e il lavoro importante dei volontari che se ne occupano”, ricorda inoltre il sindaco. “Siamo anche intervenuti per la ripresa delle sterilizzazioni che è uno degli strumenti che abbiamo a disposizione per contenere la proliferazione e faremo i passaggi necessari per contrastare ogni fenomeno di violenza e utilizzando gli strumenti che abbiamo a disposizione per tutelare gli animali”, conclude Tardani.