Oltre 355 mila visitatori per il Duomo di Orvieto nel 2023

Sono stati oltre 355 mila le persone che nel 2023 hanno visitato il Duomo di Orvieto.

Un numero che segna un record assoluto di accessi alla Cattedrale e ai musei dell’Opera del Duomo, superando in modo consistente anche i dati registrati negli anni precedenti la pandemia.

Rispetto al 2022 si è registrato un aumento del 16%.

Nel 2019 il conteggio degli accessi aveva sfiorato i 340mila visitatori. “I dati del 2023 – spiega il presidente dell’Opera del Duomo di Orvieto, Andrea Taddei – oltre ad essere i migliori in termini assoluti per accessi di visitatori, confermano la centralità del Duomo nella proposta turistica e religiosa del territorio e le potenzialità di ulteriore crescita”. “Il nuovo consiglio di amministrazione lavorerà per proseguire nella promozione e valorizzazione del Duomo, confidando in ulteriori anni di crescita”, ha aggiunto Taddei.