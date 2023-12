Narni, domani la Giornata dello Sport

Al Teatro Manini verrà premiato l’Atleta Narnese dell’Anno

Si svolgerà domani, 19 dicembre alle 10,00 al teatro Manini La Giornata dello Sport nel corso della quale l’amministrazione comunale consegnerà il premio Atleta Narnese dell’Anno. Ad essere premiati saranno gli atleti narnesi che si sono distinti per risultati ottenuti o per eccezionale spirito sportivo e fair play. L’evento è patrocinato dal Coni, dal Cip e dal Comitato Sport e Salute. Per il Coni saranno presenti il Presidente Domenico Ignozza, il vice Presidente Moreno Rosati e il delegato provinciale Fabio Moscatelli, per il Cip il delegato Tommaso Strinati, oltre a rappresentanti del Comitato Sport e Salute.

Di seguito il comunicato del Comune:

“L’edizione di quest’anno vuole accendere i riflettori su un tema fondamentale a cui l’amministrazione sta lavorando su diversi fronti, quello cioè della disabilità nello sport. Nel corso della giornata verrà infatti presentato il progetto Narni Paralympic Game, il primo meeting di lanci paralimpici che si svolgerà al campo di atletica “Bertolini” a giugno 2024 e la mostra fotografica “Brunella” che racconta la vita e la carriera sportiva di una paratleta. Anche quest’anno verrà assegnato il neonato premio “Woman No limits” e come da tradizione due riconoscimenti alla memoria ad altrettante personalità narnesi che tanto hanno dato allo sport e alla nostra città. Un modo sincero e condiviso per dire loro grazie.

Tante le sorprese e le presenze inaspettate che hanno accettato di buon grado l’invito ponendosi l’obiettivo di sensibilizzare tutti i presenti ai valori fondanti dello sport attraverso i loro volti noti e le loro testimonianze, in particolare gli sportivi e gli studenti delle secondarie e secondarie di primo grado presenti. Nel foyer del teatro sarà presente l’esposizione e vendita di prodotti artigianali di promozione turistica realizzati dal laboratorio ConCreta nell’ambito del progetto “L’Arte di Narni Solidale” promosso dal Comune di Narni. Tra gli ospiti importanti il Presidente della Ternana Calcio Nicola Guida, il calciatore Andrea Favilli e altri protagonisti sportivi di livello nazionale. Si ringraziano come sempre i ragazzi del Liceo Sportivo Gandhi per la preziosa collaborazione.